जबलपुर में देवी पंडालों के दर्शन को उमड़ेंगे श्रृद्धालु, रात दो बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दुर्गोत्सव में देवी दर्शन के लिए रात के समय सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। भारी वाहनों की नो एंट्री का समय बढ़ाकर रात दो बजे तक कर दिया गया है।

अब भारी वाहन सुबह छह बजे से रात दो बजे के बीच ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, भीड़ और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए रात दो बजे के बाद भी भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश से रोका जा सकता है। यह व्यवस्था विसर्जन तक लागू रहेगी।

शहर के प्रमुख देवी पंडालों और संकरी सड़कों पर जाम से बचने के लिए कई मार्गों पर चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कुछ स्थानों पर दुपहिया वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। भीड़ और यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने प्रमुख मार्गों और लोकप्रिय दुर्गा पंडालों के आसपास पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी है। पंडाल समितियों से भी श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन मार्गों पर रहेंगी पाबंदियां रानीताल चौक से गढ़ा फाटक, पड़ाव और मछरहाई जाने वाले मार्गों पर भी चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यहां महाकाली मार्ग पर दोपहिया वाहनों को भी अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी। पंडाल तक श्रृद्धालु पैदल जाकर ही दर्शन कर सकेंगे। कमानिया गेट और कोतवाली थाने के पास से भी चार पहिया वाहन आगे नहीं जा सकेंगे। सराफा होते हुए चेरीताल तक चार पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा।