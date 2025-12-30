MP में ठंड का कहर... डिंडौरी में ओस बनी बर्फ, अमरकंटक में पारा 3 डिग्री, चित्रकूट में 14 वर्षीय किशोरी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। महाकोशल, विंध्य और बघेलखंड अंचल में ठंड कहर बरपा रही है। विशेषकर वनांचल में पारा लगातार पांच डिग्री से नीचे बना हुआ है। यद्यपि अमरकंटक में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा, लेकिन डिंडौरी में ओस की बूंदें जम गईं। वहीं चित्रकूट में ठंड से किशोरी की मौत हो गई।
हालांकि, डाक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सिहरन पैदा करने वाली ठंड और कोहरे का प्रभाव महाकोशल से उत्तर-पूर्व की ओर खासा दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह डिंडौरी में ओस की बूंदें बर्फ की पतली परत के रूप में जमीं दिखाई दीं। यहां का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह अनूपपुर जिले के अमरकंटक में ठंड की नरमी दिखाई दी। यहां एक दिन पहले शून्य के आसपास पहुंच चुका पारा मंगलवार को तीन डिग्री रहा। रीवा-सतना में कोहरे का प्रभाव देखा गया। यहां सूर्योदय के काफी देर बाद तक धुंध छाई रही, जिसने सड़क पर वाहनों की रफ्तार को थामे रखा।
मानिकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़चपा निवासी राजा रैदास की 14 वर्षीय बेटी अंजलि रैदास चित्रकूट स्थित चाचा के घर गई थी। कामदगिरि परिक्रमा पथ के पास ही वो अपने स्वजन के साथ सो रही थी, सुबह होने तक उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बीती रात ठंड काफी रही, अंजलि के शरीर में कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, प्रथम दृष्टि में उसकी मौत की वजह ठंड को माना जा रहा है। हालांकि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।