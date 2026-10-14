जबलपुर-नरसिंहपुर की सीमा में बसे जमुनिया कटोरी में हाथी की दस्तक, कुंडा तालाब के पास मिले पदचिन्ह

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहपुरा के पास चरगवां ब्लाक और नरसिंहपुर जिले की सीमा से लगे ग्राम जमुनिया कटोरी में बुधवार सुबह जंगली हाथी दिखाई देने की सूचना से हड़कंप मच गया।
खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ तालाब के आसपास जुटने लगी। हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया और क्षेत्र में सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह गांव के कुछ बच्चे कुंडा तालाब की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर हाथी पर पड़ी। बच्चों ने तत्काल गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हाथी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग तालाब के आसपास पहुंचने लगे।
ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग को सूचना दी, ताकि हाथी की मौजूदगी का पता लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें।
सूचना मिलने पर शहपुरा-भिटोनी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अमले ने कुंडा तालाब और जमुनिया कटोरी गांव के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को हाथी के पदचिन्ह मिले।
वन विभाग ने पदचिन्हों के आधार पर हाथी की दिशा का पता लगाने के लिए सर्चिंग शुरू कर दी है। नरसिंहपुर जिले की सीमा पास होने के कारण वहां की वन विभाग की टीम भी अपने क्षेत्र में हाथी की तलाश कर रही है।
वन विभाग की रेंजर विशाखा तिनखेड़े ने बताया कि बुधवार सुबह कटोरी गांव के पास छोटे बच्चों ने हाथी को देखा था। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सर्च अभियान चला रही है। फिलहाल मौके पर हाथी के केवल पदचिन्ह मिले हैं।
नरसिंहपुर जिले की टीम भी तलाश में जुटी है। वन विभाग की टीमें हाथी की वास्तविक मौजूदगी और उसकी दिशा का पता लगाने में लगी हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथी दिखाई देने पर उसके पास नहीं जाने की सलाह दी गई है।
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