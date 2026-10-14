जबलपुर-नरसिंहपुर की सीमा में बसे जमुनिया कटोरी में हाथी की दस्तक, कुंडा तालाब के पास मिले पदचिन्ह

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहपुरा के पास चरगवां ब्लाक और नरसिंहपुर जिले की सीमा से लगे ग्राम जमुनिया कटोरी में बुधवार सुबह जंगली हाथी दिखाई देने की सूचना से हड़कंप मच गया। भीड़ तालाब के आसपास जुटने लगी खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ तालाब के आसपास जुटने लगी। हाथी की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया और क्षेत्र में सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया। सबसे पहले बच्चों ने देखा हाथी जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह गांव के कुछ बच्चे कुंडा तालाब की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर हाथी पर पड़ी। बच्चों ने तत्काल गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हाथी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग तालाब के आसपास पहुंचने लगे।

बिना देर किए वन विभाग को सूचना दी ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग को सूचना दी, ताकि हाथी की मौजूदगी का पता लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें। पदचिन्हों के आधार पर तलाश सूचना मिलने पर शहपुरा-भिटोनी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अमले ने कुंडा तालाब और जमुनिया कटोरी गांव के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को हाथी के पदचिन्ह मिले। हाथी की दिशा का पता लगाने के लिए सर्चिंग शुरू वन विभाग ने पदचिन्हों के आधार पर हाथी की दिशा का पता लगाने के लिए सर्चिंग शुरू कर दी है। नरसिंहपुर जिले की सीमा पास होने के कारण वहां की वन विभाग की टीम भी अपने क्षेत्र में हाथी की तलाश कर रही है।