    जबलपुर में फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री पर पड़ी रेड, पैरों से कुचलकर फ्राइम्स को मिला रहे थे कर्मचारी

    जबलपुर के करीब बघौड़ा गांव में स्थित जैनम फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में जब खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी तो वहां भगदड़ मच गई। टीम ने वहां कर्मचारियों को ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 12:03:53 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 12:14:18 PM (IST)
    जबलपुर में फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री पर पड़ी रेड, पैरों से कुचलकर फ्राइम्स को मिला रहे थे कर्मचारी
    फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में कर्मचारी इस तरह पैरों से फ्राइम्स को मिलाते हुए दिखे।

    HighLights

    1. स्थानीय लोगों की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा
    2. खाद्य विभाग की टीम पहुंचते ही फैक्ट्री के कर्मचारियों में मची भगदड़
    3. सीसीटीवी फुटेज में भी पैरों से फ्राइम्स को मिलाते दिखे कर्मचारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर के नजदीकी ग्राम बघौड़ा में फ्राइम्स बनाने वाली जैनम फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उस वक्त भगदड़ मच गई, जब खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। अधिकारियों ने देखा कि कर्मचारियों द्वारा फ्राइम्स बनाने का पेस्ट कर्मचारी द्वारा पैरों से कुचला जा रहा है। साथ ही सूखते फ्राइम्स के आसपास कुत्ते घूम रहे हैं।

    सीसीटीवी फुटेज में नियमों का उल्लंघन मिलने पर फैक्ट्री का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर फुटेज जब्त कर लिए गए। जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजा गया। दरअसल, पनागर तहसील के ग्राम बघौड़ा में जैनम फूड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है। जहां खाने-पीने की सामग्री बनाई जाती है। शनिवार को दोपहर फैक्ट्री में कर्मचारी फ्राइम्स का पेस्ट पैरों से कुचल रहा था।


    स्थानीय लोगों की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा और फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की। खाद्य अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि इस फैक्ट्री में फ्राइम्स को खुले में सुखाया जा रहा था। जबकि इन्हें ऐसी जगह सुखाया जाना चाहिए जहां धूल न उड़ती हो।

    जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कर्मचारी पैरों से ही फ्राइम्स को मिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर फ्राइम्स सुखाए जा रहे थे, वहां धूल उड़ रही थी। आसपास आवारा कुत्ते भी घूमते नजर आए। कई बार फ्राइम्स पर चलने की स्थिति भी देखी गई, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद हानिकारक है।

