एक्सप्रेस-वे से होगा महाकोशल का विकास, जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी कंपनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर और महाकोशल में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए विशेष कंपनी गठित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। कंपनी के माध्यम से कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास, निवेश आकर्षित करने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम होगा।

प्रस्तावित कंपनी का नाम जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड होगा। यह पूरी तरह राज्य शासन के स्वामित्व में रहेगी। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपये की पूंजी और 20 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी का प्रविधान किया गया है। कंपनी में मास्टर प्लानिंग, भूमि, इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जुड़ी विशेषज्ञ इकाइयां बनाई जाएंगी।