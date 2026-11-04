जबलपुर में गाली देने से रोका तो पिता के पेट और बेटी के सीने में मारा चाकू, दो बेटे भी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर गुप्तेश्वर में गाली-गलौज करने से रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज कर रहे तीन युवकों परिवार के मुखिया बनारसी लाल गुप्ता समझाइश दे रहे थे।

पहले मारपीट फिर बाद में चाकू से हमला आरोप है कि युवकों ने पहले उनसे मारपीट की और बाद में चाकू से हमला कर दिया। उनकी बेटी और दो बेटे घायल हो गए। बेटी के सीने में चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। समझाने पर करने लगे मारपीट पुलिस के अनुसार, सोमवार रात कृष राय, मनीष राय और अक्षय रजक घर के बाहर खड़े होकर तेज आवाज में एक-दूसरे को गाली दे रहे थे। काफी देर तक गाली-गलौज जारी रहने पर बनारसी लाल गुप्ता घर से बाहर आए। उन्होंने युवकों को समझाते हुए गाली देने से मना किया और घर जाने के लिए कहा। इससे नाराज तीनों युवकों ने बनारसी लाल के साथ मारपीट शुरू कर दी।