पराली प्रबंधन पर जबलपुर कलेक्टर से बोले किसान- बोवनी के लिए एक सप्ताह का समय, अधिकारी नहीं उठाते फोन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पराली और नरवाई प्रबंधन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से किसानों के सामने फसल अवशेष जलाने की मजबूरी बन रही है।

किसानों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

खेत खाली होने के बाद रबी फसल की बोवनी के लिए महज एक सप्ताह का समय मिलता है। ऐसे में संसाधनों के अभाव में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विरोध में किसान संगठन आंदोलन करेंगे

कार्रवाई के विरोध में किसान संगठन आंदोलन करेंगे। यह बात भारत कृषक समाज के प्रतिनिधियों ने नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से सौजन्य भेंट के दौरान कही।

अन्य संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी

किसानों ने जिले की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त मशीनें और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। किसानों को विकल्प दिए बिना उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं है।