जबलपुर में बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष, बेटे के सामने ही पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, मचा कोहराम

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। कोतवाली अंतर्गत ग्राम मानपुर में बर्थडे मनाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की बेटे के सामने ही आरोपित ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। शनिवार रात का यह मामला है। मृतक का नाम कोमल चौधरी निवासी मानपुर उम्र 41 साल है। पुलिस ने विवेचना करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित कौशल चौधरी निवासी ग्राम मानपुर उम्र 40 साल को हिरासत में ले लिया है। मृतक अपने बेटे को विवाद होने की जानकारी मिलने पर घर ले जाने आया था जहां उसे अकारण ही मौत के घाट उतार दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शनिवार की रात करीब 9 बजे ग्राम मानपुर में महेंद्र चौधरी उम्र 18 वर्ष के जन्मदिन को मनाया जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें करीब 20- 25 लोग ने मिलकर बर्थडे केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में मंगेश और निलेश चौधरी का आपस में बर्थडे के हिसाब किताब को लेकर विवाद हुआ जिसमें तीसरे व्यक्ति दुर्गेश चौधरी ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। तभी मंगेश चौधरी के रिश्तेदार कौशल चौधरी ने दुर्गेश चौधरी को दो तमाचे मार दी इससे विवाद और बढ़ गया।