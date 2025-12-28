मेरी खबरें
    जबलपुर में बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष, बेटे के सामने ही पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, मचा कोहराम

    Jabalpur News: मध्य प्रदेश के अनूपपर के कोतवाली अंतर्गत ग्राम मानपुर में बर्थडे मनाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की बेटे के सामने ही आरोपित ने डंड ...और पढ़ें

    By Ganesh RajakEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 10:04:26 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 10:04:26 PM (IST)
    जबलपुर में बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष, बेटे के सामने ही पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, मचा कोहराम
    बेटे के सामने ही पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। कोतवाली अंतर्गत ग्राम मानपुर में बर्थडे मनाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की बेटे के सामने ही आरोपित ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। शनिवार रात का यह मामला है। मृतक का नाम कोमल चौधरी निवासी मानपुर उम्र 41 साल है। पुलिस ने विवेचना करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित कौशल चौधरी निवासी ग्राम मानपुर उम्र 40 साल को हिरासत में ले लिया है। मृतक अपने बेटे को विवाद होने की जानकारी मिलने पर घर ले जाने आया था जहां उसे अकारण ही मौत के घाट उतार दिया गया।

    पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शनिवार की रात करीब 9 बजे ग्राम मानपुर में महेंद्र चौधरी उम्र 18 वर्ष के जन्मदिन को मनाया जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें करीब 20- 25 लोग ने मिलकर बर्थडे केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में मंगेश और निलेश चौधरी का आपस में बर्थडे के हिसाब किताब को लेकर विवाद हुआ जिसमें तीसरे व्यक्ति दुर्गेश चौधरी ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। तभी मंगेश चौधरी के रिश्तेदार कौशल चौधरी ने दुर्गेश चौधरी को दो तमाचे मार दी इससे विवाद और बढ़ गया।


    बताया गया रात करीब 11 बजे दुर्गेश का पिता कोमल चौधरी कार्यक्रम स्थल आकर साथ में ले जाने लगा तभी रास्ते में कौशल चौधरी उम्र करीब 40 साल ने डंडे से कोमल चौधरी को तीन-चार बार भरपूर प्रहार कर मारा जिससे मौके पर ही कोमल चौधरी जमीन पर गिर पड़ा और उसके कान से खून निकलने लगा और मृत्यु हो गई। इसके बाद दुर्गेश चौधरी के द्वारा अपने पिता को मार डालने की सूचना डायल 112 सर्विस में दी गई। इधर देर रात ही घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर सभी आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित किए।

    रविवार सुबह एफ एस एल वैज्ञानिक अधिकारी शहडोल प्रदीप सिंह पोर्ते ने घटनास्थल पर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मृतक कोमल पिता बुद्ध सेन चौधरी, उम्र करीब 41 साल निवासी मानपुर के शव का पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम अस्पताल में कराया गया।वहीं दूसरी ओर बर्थडे मनाने में उपजे विवाद से डंडा से मारपीट कर हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या का अपराध दर्ज करते हुए आरोपित कौशल पिता दासु चौधरी निवासी मानपुर जिला अनूपपुर को गिरफ्तार कर लिया है।

