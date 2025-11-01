जनशिक्षक व शिक्षक के बीच मारपीट, पानी की बोतल से की पिटाई, वीडियो देख शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन विकासखंड की इमलिया प्राथमिक शाला में शनिवार को जनशिक्षक व शिक्षक के बीच मारपीट होने से अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनशिक्षक अरविंद तिवारी ने स्कूल के शिक्षक गुड्डु बर्मन की पानी की बोतल से पिटाई कर दी।
शिक्षक गुड्डु बर्मन ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी किया है। उनहोंने बताया कि प्रतिदिन की तरह वे कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तभी जनशिक्षक अरविंद कक्षा में पहुंचे और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। जब शिक्षक ने इस बात का विरोध किया, तो जनशिक्षक ने गुस्से में आकर पानी की बोतल से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज सुनते ही स्कूल स्टाफ ने पहुंचकर दोनों को अलग किया।
शिक्षक गुड्डु बर्मन ने मामले की लिखित शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी से की है। उन्होंने जनशिक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। शिक्षक के अनुसार जनशिक्षक पहले भी उनके अभद्र व्यवहार कर चुके है। पहले भी कई बार स्कूल में विवाद की स्थिती बनी है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना होने के लिए शिकायत की है।