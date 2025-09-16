मप्र में बिजली संकट गहराया... टोंस हाइडल प्रोजेक्ट यूनिट-2 के जनरेटर में लगी आग, उत्पादन बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सस्ती बिजली पैदा करने वाली सिरमौर की टोंस हाइडल परियोजना की यूनिट नंबर दो के जनरेटर में सोमवार सुबह आग लग गई। सुबह करीब 8:30 बजे जब अचानक धुआं उठा तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्‍काल इस इकाई को बंद कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक जनरेटर अत्यधिक गर्म होने से आग निकली और मशीनरी बंद हो गई। यह वही यूनिट है जिसमें तीन माह पहले करोड़ों रुपये खर्च कर सुधार कार्य किया गया था। अब फिर खराबी आने के बाद माना जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक की राशि दोबारा खर्च करनी पड़ सकती है।