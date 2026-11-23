नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को खानपान की सुविधा देने के लिए अब प्लेटफाॅर्म के बाहर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जबलपुर रेल मंडल ने जबलपुर जंक्शन के बाद मदन महल सहित स्टेशन पर फूड वैन शुरू करने की योजना बनाई है।

फूड वैन के लिए जगह उपलब्ध कराने की तैयारी कटनी, सागर, सतना और रीवा स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में फूड वैन के लिए जगह उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश से पूर्व ही बाहर नाश्ता और भोजन खरीदने का विकल्प मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्तार वर्तमान में जबलपुर रेल मंडल में मुख्य स्टेशन पर फूड वैन संचालित है। प्लेटफाॅर्म क्रमांक-एक पर शुरू की गई इस सुविधा को लगभग एक वर्ष हो चुका है। कुछ समय पूर्व बरगवां और पिपरिया में भी फूड वैन शुरू की गई है। यात्रियों को खानपान के लिए प्लेटफार्म के भीतर संचालित कैंटीन, फूड स्टाल, फूड प्लाजा और जनआहार केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था।