एसडीओ समझकर वन विभाग के एसीएफ को अगवा कर लूटा, आंख में पट्टी और हाथ बांधकर जबलपुर-कुंडम मार्ग पर छोड़कर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर में वन विभाग के सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के साथ मंडला में अपहरण और लूटपाट की सनसनीखेज घटना हुई। मंडला स्थित अपने आवास से सुबह सैर पर निकले अधिकारी को चार युवकों ने एसडीओ समझकर जबरन कार में बैठा लिया।

मोबाइल एप का पासवर्ड पूछ लिया आंखों पर पट्टी बांधकर उनके साथ मारपीट की और रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए बैंक खाते की जानकारी व मोबाइल एप का पासवर्ड पूछ लिया। आरोपियों ने सोने की चेन और अंगूठी लूटने के बाद उन्हें जबलपुर-कुंडम मार्ग पर उमरिया के पास छोड़ दिया।