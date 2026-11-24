नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पर्व के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच एक-एक ट्रिप अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 05587 सहरसा-एलटीटी 26 नवंबर को दोपहर 2.05 बजे जबलपुर पहुंचेगी और 2.15 बजे रवाना होगी।