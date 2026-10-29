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जबलपुर में दूसरे दिन भी बरसाईं गोलियां, चाकू से हमला कर भाइयों से छह हजार रुपये लूटे

दोनों से रुपये लूटने के बाद आरोपितों ने फायरिंग की और दहशत फैलाते हुए भाग निकले।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 11:08:52 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 11:08:52 AM (IST)
जबलपुर में दूसरे दिन भी बरसाईं गोलियां, चाकू से हमला कर भाइयों से छह हजार रुपये लूटे
घटना के बाद से पुलिस तलाश कर रही थी, इधर उन्होंने फिर वारदात कर दी। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. पहले कई बार हो चुके हत्या के प्रयास
  2. फायरिंग मामले में तलाश रही पुलिस
  3. हमला फिर फायरिंग कर भाग गए थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लार्डगंज थाना क्षेत्र में फरार तीन बदमाशों ने चौबीस घंटे के अंदर दूसरी वारदात की। मंगलवार रात रानीताल फ्लाइओवर के पास दो भाइयों पर चाकू से हमले के बाद फायरिंग कर दिया।

आरोपियों ने रोककर रुपये मांगे

घटना में दो युवक घायल हुए हैं। अन्ना मोहल्ला निवासी अथर अंसारी और उसका भाई अली हुसैन मंगलवार रात मंडी से लौट रहे थे। रानीताल फ्लाइओवर के पास सत्या सिंह, सत्यम साहू और वीरू संग्राम ने उन्हें रोककर रुपये मांगे।

मारपीट के बाद चाकू से हमला

इनकार करने पर आरोपियों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

साहू मोहल्ला में दो हजार रुपये मांगे थे

पहले आरोपियों ने सोमवार रात गंजीपुरा के सुपर मार्केट निवासी तरुण मिरगे से साहू मोहल्ला में दो हजार रुपये मांगे थे। मना करने पर उस पर चाकू से हमला किया और फिर फायरिंग कर भाग गए थे। गोली तरुण के पैर में लगने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इधर उन्होंने फिर वारदात कर दी।


सड़क पर गिरकर घायल युवक की मौत

तिलवारा के रमनगरा के पास सड़क पर गिरकर घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मंगलवार रात मौत हो गई। मृतक की पहचान संजीवनी नगर के परसवाड़ा निवासी राजा बर्मन (35) के रूप में हुई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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