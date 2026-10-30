हाई कोर्ट के आदेश के दो साल बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, सौंपे दायित्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, करीब दो साल का इंतजार और फिर विभागीय जिम्मेदारी सौंपने की पहल। जिला स्वास्थ्य विभाग में जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर प्रवीण सोनी से जुड़ा मामला प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है। जिला स्तरीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी हाई कोर्ट के 29 अगस्त 2024 के अंतरिम आदेश के बाद अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. नवीन कोठारी ने 23 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर सोनी को शहरी आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित जिला स्तरीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है।

अंतरिम आदेश के बाद भी दायित्वों का इंतजार प्रवीण सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित अन्य प्रकरण में न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक सेवा में बनाए रखने का अंतरिम निर्देश दिया था। आदेश में पूर्व में मिले अंतरिम संरक्षण और सेवा समाप्ति से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख किया गया था।