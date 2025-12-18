मेरी खबरें
    प्रमोशन में आरक्षण मामले में जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बढ़ी सुनवाई, सरकार की ओर से रखा गया पक्ष

    राज्य शासन की ओर से सीएस वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क पूर्ण किए गए। उन्होंने याचिकाओ में उठाई आपत्ति को अनुचित निरूपित किया। साथ ही राज्य के

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 06:02:37 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 06:07:41 PM (IST)
    प्रमोशन में आरक्षण मामले में जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बढ़ी सुनवाई, सरकार की ओर से रखा गया पक्ष
    प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई बढ़ी।

    जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से सीएस वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क पूर्ण किए गए। उन्होंने याचिकाओ में उठाई आपत्ति को अनुचित निरूपित किया। साथ ही राज्य के कदम को उचित करार दिया। इसके लिए विभिन्न नियम रेखांकित किए। कोर्ट ने अगली सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में नियत कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह परमार, अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित, मृणाल एल्कर मजूमदार, स्टैंडिंग कौंसिल मध्य प्रदेश नईदिल्ली उपस्थित रहे।


