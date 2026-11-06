'सुप्रीम' निर्देशों का हवाला, एमपी-एमएलए के मुकदमे वापस लेने की अर्जी पर HC ही करेगा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को वापस लेने की अनुमति देने का अधिकार हाई कोर्ट के पास रहेगा। एमपी-एमएलए विशेष अदालत में लंबित ऐसे मामलों में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर अब हाई कोर्ट विचार करेगा।

अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2025 में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए यह स्थिति स्पष्ट की। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की है।