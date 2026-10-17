जबलपुर से दमोह जा रहे तेज रफ्तार ट्रक का कहर, कटंगी रोड पर दो की मौत; एक की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-कटंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर अफरा-तफरी मच गई दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर से दमोह की ओर जा रहा था ट्रक बताया गया कि ट्रक जबलपुर से दमोह की ओर जा रहा था। इसी दौरान कटंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर मौजूद तीन लोगों से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।