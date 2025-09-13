फिर से पहनाई वरमाला, मिठाई खिलाई... जबलपुर में पांच साल बाद साथ रहने को तैयार हुए पति-पत्नी

मेरी खबरें
    MP News: पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोनों के बीच गलतफहमी हो जाए तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। ऐसी ही गलतफहमी के शिकार गोंदिया निवासी पति और जबलपुर निवासी पत्नी एक-दूसरे से अलग रहने लगे थे।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 10:17:57 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 10:17:57 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। यदि बातों से हल निकलता हो, तो क्या जरूरी है कि लड़ा जाए। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में यह आदर्श भली-भांति साकार हुआ। समझाइश का यह नतीजा रहा कि पांच साल बाद पति-पत्नी मनमुटाव दूर कर साथ रहने तैयार हो गए। दरअसल, पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोनों के बीच गलतफहमी हो जाए तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। ऐसी ही गलतफहमी के शिकार गोंदिया निवासी पति और जबलपुर निवासी पत्नी एक-दूसरे से अलग रहने लगे थे।

    यह अवधि पांच वर्ष हो गई थी। वैवाहित पुर्नस्थापना का प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। जिसका निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में सहमति से हो गया। तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मुकेश कुमार दांगी की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने दोनों पक्षों को समझाया और साथ रहने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन पति-पत्नी पुराने गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने तैयार हो गए। कोर्ट में एक बार फिर वरमाला पहनाई, मिठाई खिलाई।

    एक-दूसरे की ओर निहारकर मुस्कुराए। इसके साथ ही हाथ थामकर घर की ओर निकल पड़े। जाते-जाते अब न बिछड़ने की सौगंध खाई। सबसे खास बात यह रही कि शगुन की राशि व मिठाई जज की ओर से मुहैया कराई गई। इस मामले की सुनवाई में अधिवक्ता अभिषेक सोनी व डाली सोनी का सहयोग रहा।

