ससुर का मकान अपनी बहन के नाम पर करवाया, फिर तलाक के लिए पत्नी की बेरहमी से पिटाई

    मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक घायल महिला पहुंची और पति पर मारपीट के आरोप लगाए। उसने सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर दिए जिसमें पति उस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा है। एएसपी ने मामले की जांच के लिए घमापुर थाने को निर्देश दिए हैं।

    By Pankaj Tiwari
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 09:11:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 09:11:40 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक घायल महिला पहुंची और पति पर मारपीट के आरोप लगाए। उसने सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर दिए जिसमें पति उस पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा है। एएसपी ने मामले की जांच के लिए घमापुर थाने को निर्देश दिए हैं। सिद्धबाबा क्षेत्र निवासी पीड़ित महिला प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि उसकी 16 साल पहले शादी हुई थी।

    पिता का मकान भी युवती से छीन लिया

    अब तलाक पाने के लिए पति ने बेरहमी से पीटा। इस दौरान सास, जेठ और ननद सब तमाशा देखते रहे। महिला का आरोप है कि पिता का वो मकान भी मुझसे छीन लिया, जो मेरे नाम पर था। प्रीति श्रीवास्तव का कहना है कि शादी के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था।


    मां एवं बहन के कहने पर मारपीट करता था पति

    ननद रानी श्रीवास्तव की शादी हुई, तो वो ससुराल में रहने की जगह मायके में आकर रहने लगी। बहन और मां के कहने पर हमारा मकान रानी श्रीवास्तव के नाम करवा दिया और घर से निकाल दिया। पति नीरज श्रीवास्तव प्रतिदिन शराब पीकर आता और मां एवं बहन के कहने पर मारपीट करता। हद तो तब हो गई, जब बच्चों के सामने मारपीट करने लगे।

