नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वेयरहाउस पर पांच गुना लोन दिलाने का झांसा देकर एक महिला के चाचा और रिश्तेदार ने 30 लाख रुपये हड़प लिए। दोनों ने लोन नहीं होने पर पूरी रकम लौटाने का भरोसा दिया था, लेकिन न तो लोन स्वीकृत कराया और न ही रुपये वापस किए।

धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू ठगी का अहसास होने पर महिला ने पुलिस से शिकायत की। मझौली पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बातों में आकर आराधना ने लोन के लिए सहमति दे दी पुलिस के अनुसार काकरदेही निवासी आराधना सिंह परिहार (35) के घर उसके चाचा बालाघाट के वारासिवनी निवासी जितेंद्र सिंह और रिश्तेदार पनागर के अभिमन्यु चौक निवासी देवेंद्र सिंह पहुंचे थे। दोनों ने आराधना को बताया कि वे वेयरहाउस पर पांच गुना तक लोन दिलवा सकते हैं। उनकी बातों में आकर आराधना ने लोन के लिए सहमति दे दी।