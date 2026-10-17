जबलपुर में नाबालिग कार ड्राइवर ने स्ट्रीट डाॅग को कुचला, विरोध करने पर बेसबाॅल स्टिक से हमला; जान से मारने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुस्कान प्लाजा के पास स्थित जेडीए कालोनी में स्ट्रीट डाग को कार से कुचलने की घटना ने विवाद का रूप ले लिया। श्वान के गंभीर रूप से घायल होने के बाद शुक्रवार को डाग लवर्स ने विजय नगर थाने पहुंचकर शिकायत की।

कार के मालिक से मारपीट करने का आरोप घटना से नाराज लोगों पर श्वान को कुचलने वाली कार के मालिक भरत सोनी के साथ मारपीट करने का आरोप है। एक महिला ने भी भरत सोनी और उनकी पत्नी पर अभद्रता व मारपीट करने तथा बाद में घर पहुंचकर उसे घसीटने की शिकायत दर्ज कराई है। विजय नगर पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और सामने आए वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।

कार की चपेट में आया श्वान एमआर फोर रोड मुस्कान प्लाजा के पीछे जेडीए कालोनी निवासी भरत सोनी का नाबालिग बेटा कार क्रमांक एमपी 20 सीएफ 4147 लेकर अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकला। इसी दौरान सड़क पर मौजूद श्वान कार की चपेट में आ गया। गेट के पास श्वान होने की जानकारी थी आरोप है कि ड्राइवर नाबालिग है। उसे गेट के पास श्वान होने की जानकारी थी। उसके बावजूद कार को आगे-पीछे करने से श्वान के चारों पैरों में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद एक युवक घायल श्वान को उपचार के लिए अस्पताल ले गया। डाग लवर्स का आरोप है कि श्वान को चोट पहुंचने के बाद उसके उपचार की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया गया।