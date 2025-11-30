जबलपुर में वीडियो कॉल कर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से हड़पे 76 लाख रुपये, सीबीआई अधिकारी बनकर डराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वृद्ध से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को तीन दिन तक लगातार वीडियो काल कर ठगों ने फर्जी अधिकारी बनकर बात की। बैंक अधिकारी को उनके नाम से फर्जी सिम, एटीएम होने और सिम का मानव तस्कर गिरोह द्वारा उपयोग करने की धमकी देकर डराया और धमकाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय के खाते में रुपये जमा करने की बात कही। ठगों ने उनसे 76 लाख रुपये हड़प लिए। सेवानिवृत्त कर्मी को बाद में पता चला कि जिस खाते में उन्होंने रुपये भेजे हैं, वह शासकीय संस्था का नहीं है। तब पुलिस के पास पहुंचे। शुक्रवार को अपराध थाना में एफआईआर को पंजीबद्ध किया।