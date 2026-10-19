जबलपुर में सौतेले पिता की प्रताड़ना से परेशान बालिका ने दी जान, गिरफ्तार आरोपी शराब पीकर करता था मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गढ़ा थाना क्षेत्र में एक बालिका की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके सौतेले पिता रामप्रसाद मरकाम (28) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। घर के कमरे में फंदे पर लटकी मिली किशोरी बालिका घर के कमरे में फंदे पर लटकी मिली थी। पुलिस को मामले की जांच के दौरान मृतका की मां और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी रामप्रसाद शराब पीने का आदी है बयानों में सामने आया कि आरोपी रामप्रसाद शराब पीने का आदी है। वह नशे में घर आकर अपनी पत्नी, सौतेले बेटे और बेटी के साथ मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित करता है। भय के कारण दोनों बच्चे पड़ोसियों के घर खाना खाते और सोते थे।

प्रताड़ना और भय से परेशान होकर दी जान पुलिस जांच के अनुसार, प्रताड़ना और भय से परेशान होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे अभिरक्षा में लिया है। मामले की जांच जारी है। सुनीता मर्सकोले को साथ रखे है सैनिक सोसायटी दानवबाबा के पास रितेश कोरी के मकान में किराए से रहने वाले पेशे से राजमिस्त्री मंडला के नैनपुर स्थित ग्राम मक्के मोहगांव निवासी 28 वर्षीय रामप्रसाद मरकाम ने गढ़ा पुलिस को बताया कि छह वर्षों से बालाघाट के चांगोटोला मोहगांव निवासी सुनीता मर्सकोले को साथ रखे है।