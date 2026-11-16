जबलपुर में आठवीं के छात्र को अगवा कर बेल्ट से पीटा, जान से मारने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने आठवीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र को अगवा कर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित छात्र की ऋतिक केसरवानी, मोंटू केसरवानी और साहिल यादव से रंजिश चल रही है।

बेल्ट से मारपीट शुरू कर दी

छात्र अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में कृपाल चौक के पास तीन युवक मिले और उसे रोक लिया। विवाद करते हुए उसके साथ बेल्ट से मारपीट शुरू कर दी।

एमजीएम स्कूल के पीछे दोबारा पीटा

छात्र ने उनसे बचकर भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। एमजीएम स्कूल के पीछे ले गए, जहां दोबारा मारपीट की।

शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी

जाते समय पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में गोरखपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उनकी तलाश की जा रही है।

रंजिश में महिला के घर पर पटक दिया सुअरमार बम

हनुमानताल के कुम्हार मोहल्ला में पारिवारिक रंजिश के चलते युवक ने महिला के घर पर सुअरमार बम पटक दिया।

मरही माता मंदिर के पास रहने वाली आरती चक्रवर्ती (35) का चचेरा भाई समीर चक्रवर्ती से विवाद है।

इसी रंजिश में समीर आरती के घर पहुंचा और अभद्रता करते हुए सुअरमार बम पटककर भाग निकला।

पुलिस ने रविवार को आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। उसकी तलाश की जा रही है।

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