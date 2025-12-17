नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। सेंट्रल जीएसटी के अफसरों को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए बुधवार की शाम को पकड़ा। जीएसटी के अधीक्षक मुकेश बर्मन और इंस्पेक्टर सचिन खरे को सीबीआई की टीम ने चार लाख रुपये रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। दोनों ने होटल व्यवसायी विवेक त्रिपाठी से रिश्वत की यह रकम मांगी थी।