मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर में सीजीएसटी अफसर 4 लाख की रिश्वत लेते धराए, होटल कारोबारी पर निकाला था 1 करोड़ का टैक्‍स, सेटलमेंट में मांगी थी घूस

    दोनों ने होटल व्यवसायी विवेक त्रिपाठी से रिश्वत की यह रकम मांगी थी। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद टीम ने उनके दफ्तरों और घरों में पहुंची और जांच पड़ता ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 08:07:05 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 08:40:10 PM (IST)
    जबलपुर में सीजीएसटी अफसर 4 लाख की रिश्वत लेते धराए, होटल कारोबारी पर निकाला था 1 करोड़ का टैक्‍स, सेटलमेंट में मांगी थी घूस
    सीजीएसटी के अधिकारी रिश्‍वत लेते धराए।

    HighLights

    1. होटल व्यवसायी से मांगी थी रकम
    2. शुक्रवार को कोर्ट में पेश ​किए जाएंगे
    3. दस लाख की रिश्वत राशि हुई थी तय

    नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। सेंट्रल जीएसटी के अफसरों को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए बुधवार की शाम को पकड़ा। जीएसटी के अधीक्षक मुकेश बर्मन और इंस्पेक्टर सचिन खरे को सीबीआई की टीम ने चार लाख रुपये रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। दोनों ने होटल व्यवसायी विवेक त्रिपाठी से रिश्वत की यह रकम मांगी थी।

    दोनों को​ गिरफ्तार करने के बाद टीम ने उनके दफ्तरों और घरों में पहुंची और जांच पड़ताल की। सीबीआई टीम ने दोनों अफसर से जुड़े प्रकरणों की जांच करने में जुट गई है। दोनों आरोपितों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।


    naidunia_image

    naidunia_image

    एक करोड़ रुपए निकाला टैक्स

    • विवेक त्रिपाठी होटल संचालक है। उनके शहर में कई होटल हैं।

    • इन होटलों में होने वाले ट्रांजक्शन समेत अन्य कामों की जांच सीजीएसटी के अधीक्षक मुकेश बर्मन और इंस्पेक्टर सचिन खरे ने की।

    • त्रिपाठी के सभी दस्तावेज और ट्रांजक्शन सही थे। इसके बावजूद उन पर एक करोड़ रुपए का टैक्स निकाल दिया।

    • पाठी ने आप​त्ति की, तो दोनों ने मामला निपटाने के एवज में दस लाख रुपए की मांग की। बाद में सौदा पांच और फिर चार लाख रुपए में तय हुआ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.