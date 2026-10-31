जबलपुर में थाने में जब्त वाहनों का स्क्रेप निकालकर कबाड़ियों से तौलवाया, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बेलखेड़ा थाने में काफी समय से खड़े कबाड़ बन चुके जब्त वाहनों की सामग्री को कबाड़ियों से तुलवाने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

कलपुर्जे और कबाड़ का वजन करते नजर आ रहे हैं

वीडियो में एक आरक्षक के साथ चार से पांच लोग दिखाई दे रहे हैं, जो वाहन के निकाले गए कलपुर्जे और कबाड़ का वजन करते नजर आ रहे हैं।

कलपुर्जे चोरी-छिपे कबाड़ियों को बेचे जा रहे

इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि थाने में लंबे समय से जब्त और कबाड़ हो चुके वाहनों के कलपुर्जे चोरी-छिपे कबाड़ियों को बेचे जा रहे थे। पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया है।