जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वफ्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर मचा बवाल, विरोध पर वापस लिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर में मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के शुक्रवार को छुट्टी के आदेश के बाद से विवाद की स्थिती बन गई थी, जैसे ही आदेश वायरल हुआ प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर ताला तुड़वाकर आदेश वापस लेने के लिए कहा। अंजुमन स्कूल में लगभग 700 बच्चे है। जिसमें से जुमे की नमाज के कारण छात्रों की संख्या उंगलियों पर होती है।

ये केवल एक स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड के चार स्कूल शहर में है। जहां शुक्रवार को जुमे के कारण छुट्टी होती है, रविवार को हॉफ टाइम स्कूल लगता है। स्कूल की छुट्टी के मामले को लेकर नेताओं ने एंट्री कर ली है। हिंदू नेता टी राजा ने कहा शरिया कानून जैसे आदेश देश में नहीं चलेगा।

बच्चों की संख्या कम होने से शुक्रवार को करते है छुट्टी अंजुमन इस्लामिया बोर्ड के चार स्कूल और एक कॉलेज है। जिसमें गोहलपुर में एक कॉलेज, आनंद नगर मे एक स्कूल व मढ़ाताल में दो स्कूल है। शुक्रवार को छुट्टी कई वर्षों से दी जा रही है। जिसकी वजह है कि स्कूल व कॉलेज में अधिकतर मुस्लिम बच्चे पढ़ते है। शुक्रवार को जुमे की बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने चले जाते है। जिससे बच्चों की संख्या कम रहती है। स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम होती है। स्कूल टीचर और सदस्यों ने लिया था निर्णय शुक्रवार की छुट्टी का निर्णय बोर्ड अध्यक्ष अन्नू अनवर व टीचर्स की सहमति से लिया है। भाजपा नेता मुज्जमिल अली ने अंजुमन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर अरोप लगाया है कि दीपालवी व दशहरा व अन्य हिंदू त्योहार पर जहां अन्य स्कूलों में लगभग आठ-दस की छुट्टी होती है, वहीं अंजुमन इस्लामिया में सिर्फ एक या दो दिन की छुट्टी ही दी जाती है। हिंदू शिक्षक नौकरी जाने के डर से विरोध नहीं पाते है।