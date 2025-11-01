मेरी खबरें
    जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वफ्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर मचा बवाल, विरोध पर वापस लिया आदेश

    जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया बोर्ड के चार स्कूल और एक कॉलेज है, जिसमें गोहलपुर में एक कॉलेज, आनंद नगर मे एक स्कूल व मढ़ाताल में दो स्कूल है। शुक्रवार को छुट्टी यहां कई वर्षों से दी जा रही थी। स्कूल व कॉलेज में अधिकतर मुस्लिम बच्चे पढ़ते है। शुक्रवार को जुमे की बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने चले जाते हैं। इससे बच्चों की संख्या कम रहती थी।

    By Deepti Muley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 01:08:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 01:22:50 PM (IST)
    जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वफ्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर मचा बवाल, विरोध पर वापस लिया आदेश
    अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड का शैक्षणिक संस्थान।

    1. टी राजा ने कहा शरिया कानून जैसे आदेश देश में नहीं चलेगा।
    2. शुक्रवार को स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम होती है।
    3. हिंदू शिक्षक नौकरी जाने के डर से विरोध नहीं पाते है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर में मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के शुक्रवार को छुट्टी के आदेश के बाद से विवाद की स्थिती बन गई थी, जैसे ही आदेश वायरल हुआ प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर ताला तुड़वाकर आदेश वापस लेने के लिए कहा। अंजुमन स्कूल में लगभग 700 बच्चे है। जिसमें से जुमे की नमाज के कारण छात्रों की संख्या उंगलियों पर होती है।

    ये केवल एक स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड के चार स्कूल शहर में है। जहां शुक्रवार को जुमे के कारण छुट्टी होती है, रविवार को हॉफ टाइम स्कूल लगता है। स्कूल की छुट्टी के मामले को लेकर नेताओं ने एंट्री कर ली है। हिंदू नेता टी राजा ने कहा शरिया कानून जैसे आदेश देश में नहीं चलेगा।


    बच्चों की संख्या कम होने से शुक्रवार को करते है छुट्टी

    अंजुमन इस्लामिया बोर्ड के चार स्कूल और एक कॉलेज है। जिसमें गोहलपुर में एक कॉलेज, आनंद नगर मे एक स्कूल व मढ़ाताल में दो स्कूल है। शुक्रवार को छुट्टी कई वर्षों से दी जा रही है। जिसकी वजह है कि स्कूल व कॉलेज में अधिकतर मुस्लिम बच्चे पढ़ते है। शुक्रवार को जुमे की बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने चले जाते है। जिससे बच्चों की संख्या कम रहती है। स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम होती है।

    स्कूल टीचर और सदस्यों ने लिया था निर्णय

    शुक्रवार की छुट्टी का निर्णय बोर्ड अध्यक्ष अन्नू अनवर व टीचर्स की सहमति से लिया है। भाजपा नेता मुज्जमिल अली ने अंजुमन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर अरोप लगाया है कि दीपालवी व दशहरा व अन्य हिंदू त्योहार पर जहां अन्य स्कूलों में लगभग आठ-दस की छुट्टी होती है, वहीं अंजुमन इस्लामिया में सिर्फ एक या दो दिन की छुट्टी ही दी जाती है। हिंदू शिक्षक नौकरी जाने के डर से विरोध नहीं पाते है।

    बाकी स्कूलों की कराई जाएगी जांच

    अंजुमन इस्लामिया स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी के नए आदेश की जानकारी मिलते ही, स्कूल में यशावत छुट्टी दिए जाने के निर्देश दिए है। ऐसा कहीं प्रावाधान नहीं है कि शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को स्कूल लगाया जाए। अंजुमन इस्लामिया के अन्य स्कूलों में भी अगर इसी तरह की स्थिती है तो जांच कराई जाएगी। व समय बदला जाएगा।

    बाकी स्कूलों की तरह खुलेंगे स्कूल

    हमने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए निर्णय लिया था। अब शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि बाकी के स्कूलों की तरह स्कूल खुलेगा। हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। बाकी के जो स्कूलों में सालों से जो दिन चला आ रहा है, वह यथावत रहेगा। - आरएस मरावी, डिप्टी कलेक्टर

