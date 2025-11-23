Indian Railway: ट्रेनों में अब भी भीड़, विकल्प में दौड़ रहीं स्पेशल की देरी से यात्री परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ट्रेन में त्योहारों से वापसी की भीड़ कुछ छंटी थी कि अब ट्रेनों में वैवाहिक सीजन का यात्रा भार बढ़ गया है। जबलपुर होकर चलने वाली लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें दो सप्ताह तक फुल है। इस सप्ताह के अंत से लेकर अगले माह के पहले सप्ताह तक कुछ तिथियों में कई नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकिट नहीं है। विकल्प के रुप में यात्री स्पेशल ट्रेन चुन रहे है। स्पेशल ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने से यह विकल्प यात्रियों के परेशानी का सबब बन रहा है। रेलवे बोर्ड के स्पेशल ट्रेनों को समय पर संचालित करने के निर्देश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आया है।

ज्यादातर स्पेशल ट्रेनें औसतन चार से लेकर आठ घंटे तक विलंब से चल रही है। नवंबर माह के अंतिम दिनों और दिसंबर के पहले सप्ताह में मांगलिक कार्यों की तिथियां है। विवाह सहित अन्य प्रयोजन से शामिल होने के लिए ज्यादा लोग ट्रेन से ही लंबी दूरी की यात्रा करते है। ट्रेनों के स्लीपर कोच यात्रियों से खचाखच भरे हुए चल रहे है।

ऑफिस छूटा, शादी में देर से पहुंचे

जबलपुर के विजय नगर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को सहेली के विवाह में पुणे जाना था। किसी नियमित ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो विकल्प के रुप में दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन को चुना। ट्रेन को शाम को पहुंचना था लेकिन अगले दिन सुबह पहुंची। शादी में शामिल नहीं हो सकी। पारिवारिक विवाह समारोह में गए मंडला निवासी शिव सागर मुंबई से जबलपुर आने के लिए सीएसएमटी-रीवा स्पेशल में सवार हुए। स्पेशल का अधिक किराया देकर टिकिट लिया कि अगले दिन समय पर ऑफिस पहुंच जाएंगे। लेकिन सुबह पांच बजे की जगह ट्रेन शाम को चार बजे पहुंची।

मुंबई, पुणे मार्ग पर ज्यादा भार

जबलपुर से अगले कुछ दिनों तक मुंबई, पुणे, बैंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ सहित प्रमुख शहरों के लिए नियमित ट्रेनों में वेटिंग है। सर्वाधिक मांग मुंबई एवं पुणे के लिए है। पुणे के लिए कुछ ट्रेनों में आगामी कई दिनों तक स्लीपर श्रेणी में बुकिंग बंद हो चुकी है। जबलपुर-मुंबई गरीबरथ एक्सप्रेस में छह दिसंबर तक वेटिंग है। 29 नवंबर को वेटिंग 96 व छह दिसंबर को 71 तक पहुंच चुकी है। अमरकंटक एक्सप्रेस और ओवरनाइट एक्सप्रेस में भी सीटें खाली नहीं है। प्रयागराज, वाराणसी के लिए यात्री स्पेशल ट्रेन पर आश्रित है।