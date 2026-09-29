इंदौर उड़ान विंटर शेड्यूल से गायब, जबलपुर से मुंबई की सीधी सेवा फिर शुरू, यह है इंडिगो का नया समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संस्कारधानी को एक बार फिर आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधी विमान सेवा मिलने जा रही है। इंडिगो ने 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का विंटर फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें जबलपुर-मुंबई के बीच नियमित उड़ान को शामिल किया गया है, जबकि नवी मुंबई की सेवा बंद होगी।

25 अक्टूबर से बंद होने के संकेत मिल रहे हैं दूसरी ओर, इस शेड्यूल में जबलपुर-इंदौर उड़ान का कोई उल्लेख नहीं है। इससे जबलपुर से इंदौर के बीच संचालित सीधी विमान सेवा भी 25 अक्टूबर से बंद होने के संकेत मिल रहे हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी सेवा के शेड्यूल में शामिल नहीं होने को इसी दिशा में संकेत बताया है।

मुंबई से शाम 7:10 बजे पहुंचेगा विमान नए शेड्यूल के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट से विमान शाम 5:25 बजे रवाना होकर शाम 7:10 बजे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेगा। यही विमान रात 7:40 बजे जबलपुर से उड़ान भरकर रात 9:35 बजे मुंबई पहुंचेगा। दोनों तरफ की सेवा प्रतिदिन रहेगी। समर सीजन में नवी मुंबई शिफ्ट हुई थी उड़ान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्लॉट नहीं मिलने के कारण समर सीजन में इंडिगो ने जबलपुर-मुंबई उड़ान को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया था। यह सेवा भी नियमित नहीं थी। अब विंटर शेड्यूल में फिर मुंबई एयरपोर्ट से सीधी सेवा दी शेड्यूल के अनुसार विमान सुबह 10:10 बजे नवी मुंबई से रवाना होकर 11:55 बजे जबलपुर पहुंचता था। वापसी में दोपहर 12:35 बजे जबलपुर से उड़कर 2:05 बजे नवी मुंबई पहुंचता था। अब विंटर शेड्यूल में फिर मुंबई एयरपोर्ट से सीधी सेवा दी गई है।