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इंदौर उड़ान विंटर शेड्यूल से गायब, जबलपुर से मुंबई की सीधी सेवा फिर शुरू, यह है इंडिगो का नया समय

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्लॉट नहीं मिलने के कारण समर सीजन में इंडिगो ने जबलपुर-मुंबई उड़ान को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर श...और पढ़ें

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 09:01:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 09:01:58 PM (IST)
इंदौर उड़ान विंटर शेड्यूल से गायब, जबलपुर से मुंबई की सीधी सेवा फिर शुरू, यह है इंडिगो का नया समय
जबलपुर-हैदराबाद-जबलपुर रूट पर वर्तमान में इंडिगो एटीआर विमान का संचालन कर रही है।

HighLights

  1. नियमित उड़ान के बीच नवी मुंबई की सेवा बंद होगी
  2. हैदराबाद रूट पर एटीआर की जगह चलेगी एयरबस
  3. शेड्यूल में जबलपुर-इंदौर उड़ान का कोई उल्लेख नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संस्कारधानी को एक बार फिर आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधी विमान सेवा मिलने जा रही है। इंडिगो ने 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का विंटर फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें जबलपुर-मुंबई के बीच नियमित उड़ान को शामिल किया गया है, जबकि नवी मुंबई की सेवा बंद होगी।

25 अक्टूबर से बंद होने के संकेत मिल रहे हैं

दूसरी ओर, इस शेड्यूल में जबलपुर-इंदौर उड़ान का कोई उल्लेख नहीं है। इससे जबलपुर से इंदौर के बीच संचालित सीधी विमान सेवा भी 25 अक्टूबर से बंद होने के संकेत मिल रहे हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी सेवा के शेड्यूल में शामिल नहीं होने को इसी दिशा में संकेत बताया है।


मुंबई से शाम 7:10 बजे पहुंचेगा विमान

नए शेड्यूल के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट से विमान शाम 5:25 बजे रवाना होकर शाम 7:10 बजे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेगा। यही विमान रात 7:40 बजे जबलपुर से उड़ान भरकर रात 9:35 बजे मुंबई पहुंचेगा। दोनों तरफ की सेवा प्रतिदिन रहेगी।

समर सीजन में नवी मुंबई शिफ्ट हुई थी उड़ान

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्लॉट नहीं मिलने के कारण समर सीजन में इंडिगो ने जबलपुर-मुंबई उड़ान को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया था। यह सेवा भी नियमित नहीं थी।

अब विंटर शेड्यूल में फिर मुंबई एयरपोर्ट से सीधी सेवा दी

शेड्यूल के अनुसार विमान सुबह 10:10 बजे नवी मुंबई से रवाना होकर 11:55 बजे जबलपुर पहुंचता था। वापसी में दोपहर 12:35 बजे जबलपुर से उड़कर 2:05 बजे नवी मुंबई पहुंचता था। अब विंटर शेड्यूल में फिर मुंबई एयरपोर्ट से सीधी सेवा दी गई है।

हैदराबाद रूट पर एयरबस

जबलपुर-हैदराबाद-जबलपुर रूट पर वर्तमान में इंडिगो एटीआर विमान का संचालन कर रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण इस रूट पर एयरबस संचालित करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था अक्टूबर से लागू होगी। विंटर शेड्यूल में हैदराबाद से विमान शाम 4:55 बजे जबलपुर पहुंचने और शाम 5:25 बजे वापस रवाना होने का समय दिया गया है।

इंदौर का शेड्यूल में उल्लेख नहीं

नए विंटर शेड्यूल में दिल्ली के लिए दो, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के लिए एक-एक दैनिक उड़ान का उल्लेख है। इंदौर रूट इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में वर्तमान में संचालित जबलपुर-इंदौर सीधी उड़ान के 25 अक्टूबर के बाद जारी रहने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों के संकेतों के बाद इसके बंद होने की संभावना मानी जा रही है।

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