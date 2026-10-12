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जबलपुर में तंबू में सो रही 2 साल की बच्ची का अपहरण, रात 2 बजे निर्माणाधीन इमारत में रोती मिली

जबलपुर में तंबू से गायब हुई दो वर्षीय बच्ची निर्माणाधीन भवन में रोती-बिलखती मिली। शरीर पर चोट और रेत के निशान मिलने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण ...और पढ़ें

By Deepankar RoyEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 04:03:06 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 04:03:06 PM (IST)
जबलपुर में तंबू में सो रही 2 साल की बच्ची का अपहरण, रात 2 बजे निर्माणाधीन इमारत में रोती मिली
जबलपुर में तंबू में सो रही 2 साल की बच्ची का अपहरण। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जबलपुर के विजय नगर में तंबू से 2 साल की बच्ची गायब।
  2. रात करीब दो बजे पास की निर्माणाधीन इमारत से मिली मासूम।
  3. बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान और लगी थी रेत।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विजय नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन के पीछे तंबू में सो रही दो वर्षीय बच्ची रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई। स्वजन ने तलाश शुरू की तो रात करीब दो बजे बच्ची पास की निर्माणाधीन एक अन्य भवन के पास रोती-बिलखती मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और रेत लगी हुई थी। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विजय नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ अपहरण का एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निर्माणाधीन भवन के पास रोती मिली मासूम

बच्ची के माता-पिता मजदूरी करते हैं और निर्माण स्थल के पीछे तंबू में रहते हैं। शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे खाना खाने के बाद परिवार सो गया। रात करीब साढ़े 12 बजे नींद खुलने पर बच्ची गायब मिली। घबराए स्व्जन ने आसपास तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद रात करीब दो बजे पास के निर्माणाधीन भवन की ओर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां पहुंचने पर बच्ची मिल गई।


पुलिस कर रही घटना की जांच

स्वजन उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर मासूम को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।