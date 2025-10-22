मेरी खबरें
    जबलपुर में पटाखे चलाने में हुई चूक, बच्चे सहित चार लोगों के हाथ में फूटा बम; 10 की आंखें हुई लाल

    जबलपुर में दीपावली के मौके पर पटाखों को चलाने में हुई चूक से 4 लोग जख्मी हुए और 10 लोगों को आंख की समस्या हुई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती दो मरीजों की हालत स्थिर है। पटाखे फोड़ते समय हाथ और आंख में चोट लगने के ये मामले सामने आए हैं।

    By Alok Banerjee
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 01:25:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 01:32:37 PM (IST)
    जबलपुर में लापरवाही से पटाखे चलाने वाले लोग घायल होने के बाद अस्पताल में पहुंचे इलाज कराने। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. 8 साल का आर्यन पटेल सर्जरी वार्ड में भर्ती है।
    2. सुतली बम फोड़ते समय हाथ जख्मी हो गए।
    3. इलाज के बाद अब घायलों की स्थिति बेहतर है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली के मौके पर पटाखों को चलाने में हुई चूक कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई। रविवार रात पटाखों से झुलसे चार मरीज मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया अस्पताल की कैजुअल्टी में पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने सभी घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और इनमें से दो मरीजों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इसी तरह पटाखे फोड़े जाने के दौरान आंख से जुड़ी समस्या को लेकर करीब 10 पीड़ित विभिन्न आयु वर्ग के मेडिकल कॉलेज पहुंचे।

    मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि पटाखे फोड़े जाने के दौरान जख्मी हाथ लेकर चार पीड़ित पहुंचे थे। इनमें से दो जिला अस्पताल विक्टोरिया से रेफर होकर आए थे। इनमें से दो पीड़ित स्वास्थ्य लाभ के बाद तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिए गए थे। जबकि सत्यम लोधी उम्र 22 वर्ष और आर्यन पटेल उम्र 8 वर्ष सर्जरी वार्ड में भर्ती है। दोनों के हाथ सुतली बम फोड़ते समय हाथ जख्मी हो गए। चिकित्सकों के अनुसार दोनों पहले से बेहतर हैं।


    आंख में समस्या के बाद पहुंचे पीड़ित

    नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में रविवार और सोमवार को 10 ऐसे पीड़ित पहुंचे जो पटाखे फोड़े जाने के बाद किसी की आंख लाल हुई तो किसी को धुंधला दिख रहा था। तुरंत उपचार के बाद इन्हें घर जाने दिया गया है। इनमें ज्यादातर युवा और बड़ी उम्र के हैं।

