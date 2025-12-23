'अगले जन्म भी बनेगी अंधी', जबलपुर में बीजेपी नेत्री ने नेत्रहीन महिला का दबाया मुंह, धर्म परिवर्तन विवाद का Video Viral

इंदौर, डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार करने का कथित वीडियो सामने आया है। अंजू भार्गव एक चर्च परिषर में गई थी, जहां कथित तौर पर छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। वहां उन्होंने विवाद के दौरान एक नेत्रहीन महिला का मुंह दबाते हुए अपशब्द कहे।

कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला कर इस मामले पर संवेदनहीनता अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चर्च परिसर में विरोध के दौरान हुआ विवाद यह घटना 20 दिसंबर को जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित एक चर्च परिसर की है। हिंदू संगठन कथित जबरन धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नेत्रहीन बच्चों को चर्च लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी दौरान चर्च परिसर में मौजूद एक नेत्रहीन महिला और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के बीच बहस शुरू हो गई।

यह औरत जो एक दृष्टिहीन लड़की के साथ मारपीट कर रही है वो जबलपुर में BJP की उप जिलाध्यक्ष अंजू भार्गव हैं यह जाहिलियत और क्रूरता करना BJP में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है धब्बे हैं यह लोग समाज पर pic.twitter.com/tgsxjzhaLA — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 22, 2025 वीडियो में दिखी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री कथित तौर पर नेत्रहीन महिला की दिव्यांगता पर टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। वीडियो में यह भी आरोप है कि उन्होंने महिला का हाथ पकड़ धक्का-मुक्की की। उसका मुंह दबाया और कहा कि वह अगले जन्म भी अंधी ही पैदा होगी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बीच-बचाव करते दिखाई दिए।