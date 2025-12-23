मेरी खबरें
    'अगले जन्म भी बनेगी अंधी', जबलपुर में बीजेपी नेत्री ने नेत्रहीन महिला का दबाया मुंह, धर्म परिवर्तन विवाद का Video Viral

    जबलपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। कथित धर्म परिवर्तन विरोध के दौरान महिला पर आपत् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 11:11:05 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 11:36:02 AM (IST)
    जबलपुर में भाजपा उपाध्यक्ष का नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार करता वीडियो वायरल।

    HighLights

    1. जबलपुर चर्च परिसर में धर्म परिवर्तन विरोध के दौरान विवाद हुआ।
    2. भाजपा नेत्री पर नेत्रहीन महिला से बदतमीजी का आरोप।
    3. वायरल वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी और धक्का-मुक्की दिखी।

    इंदौर, डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार करने का कथित वीडियो सामने आया है। अंजू भार्गव एक चर्च परिषर में गई थी, जहां कथित तौर पर छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। वहां उन्होंने विवाद के दौरान एक नेत्रहीन महिला का मुंह दबाते हुए अपशब्द कहे।

    कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला कर इस मामले पर संवेदनहीनता अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

    चर्च परिसर में विरोध के दौरान हुआ विवाद

    यह घटना 20 दिसंबर को जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित एक चर्च परिसर की है। हिंदू संगठन कथित जबरन धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नेत्रहीन बच्चों को चर्च लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी दौरान चर्च परिसर में मौजूद एक नेत्रहीन महिला और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के बीच बहस शुरू हो गई।


    वीडियो में दिखी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री कथित तौर पर नेत्रहीन महिला की दिव्यांगता पर टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। वीडियो में यह भी आरोप है कि उन्होंने महिला का हाथ पकड़ धक्का-मुक्की की। उसका मुंह दबाया और कहा कि वह अगले जन्म भी अंधी ही पैदा होगी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बीच-बचाव करते दिखाई दिए।

    कांग्रेस का भाजपा पर हमला

    वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो साझा करते हुए इसे क्रूरता का उदाहरण बताया। उन्होंने भाजपा पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया।

