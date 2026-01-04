इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बाद जबलपुर में अलर्ट, कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने पानी पीकर जांची गुणवत्ता

नईदुनिया प्रतिन‍िधि, जबलपुर। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद जबलपुर में अधिकारी अलर्ट पर हैं। शनिवार को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने रमनगरा, भोंगाद्वार और गौर नदी स्थित जल शोधन संयंत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पानी पीकर उसकी शुद्धता को परखा।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और निगमायुक्त ने अपनी उपस्थिति में पेयजल की लैब टेस्टिंग करवाई। पानी के विभिन्न मानकों की जांच के बाद रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में की जा रही जल आपूर्ति पूरी तरह से पीने योग्य और मानक स्तर की है।

शुद्धता में न हो कोई समझौता कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेयजल की शुद्धता की प्रतिदिन जांच सुनिश्चित की जाए। जलस्रोतों और पाइपलाइन में किसी भी प्रकार के लीकेज या प्रदूषण की संभावना को तुरंत खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों तक पहुंचने वाला पानी हर हाल में संक्रमण मुक्त होना चाहिए। इस अवसर मौके पर अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, सहायक यंत्री राजेश खंपरिया उपस्थित रहे। नगर निगम ने पानी के लिए 80 नमूने नगर निगम द्वारा पानी के नमूने भी लिए जा रहे हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नगर निगम के जल विभाग ने पानी की शुद्धता जांचने के अभियान को और तेज कर दिया है। सामान्य तौर पर प्रतिदिन 40 से 50 सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन विशेष अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 80 वाटर सैंपल लिए गए।