मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर शहर में बनाए गए 800 पंडालों में से 675 में दौड़ रहा मनमानी का करंट

    जबलपुर में नवरात्र के दौरान करंट लगने से दो बच्चों और एक युवक की मौत हो गई है। शहर के 800 पंडालों में से सिर्फ 125 ने अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए हैं, बाकी में मनमानी तरीके से बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। लापरवाही और अवैध बिजली कनेक्शन हादसों का कारण बन रहे हैं।

    By Pankaj Tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 01:43:01 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 01:50:54 PM (IST)
    जबलपुर शहर में बनाए गए 800 पंडालों में से 675 में दौड़ रहा मनमानी का करंट
    पंडालों में इस तरह बिजली के तार सीधे खंभे से जोड़े गए हैं।

    HighLights

    1. कई पंडालों में चोरी से बिजली कनेक्शन लिए गए हैं।
    2. सभी दुर्गा पंडालों के संचालकों को नोटिस जारी किए।
    3. करंट की वजह से जा चुकी है बच्चों की जान।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवरात्र पर्व के उत्साह के बीच चार दिनों के अंदर दो बच्चों और एक युवक की करंट लगने से हुई मौत ने बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली और पंडाल सजाने के मनमाने तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली कंपनी के एक सर्वे के अनुसार शहर में 800 के आसपास दुर्गा पंडाल विभिन्न स्थलों पर सजे हुए हैं। पर्व प्रारंभ होने के चार दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक मात्र 125 समितियों ने भी अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर पंडालों को रोशन किया है।

    शेष में मनमानी का करंट दौड़ रहा है। बता दें कि बुधवार रात बरगी हिल्स कॉलोनी में दो बच्चों वेद श्रीवास और आयुष झारिया की करंट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले गढ़ा शारदा चौक में 20 सितंबर को पंडाल सजाने के दौरान करंट लगने से शिवम ठाकुर (27) की मौत हो गई थी और अभिषेक मुस्कुले (25) झुलस गया था।

    बिजली कंपनी की जांच में डेकोरेटर दोषी

    अधीक्षण यंत्री के मुताबिक विभाग जांच में सामने आया कि समिति ने अस्थायी कनेक्शन लिया है। इसमें भी एक फेस का कनेक्शन था, जबकि दो फेस डायरेक्ट लगाए गए थे। इसके अलावा दो अन्य कनेक्शन चोरी से लिए गए थे। सड़क पर रोशनी के लिए सीधे खंभे से लाइन डालकर कनेक्शन जोड़ा गया था। अर्थिंग भी नहीं दी गई। लाइट डेकोरेटर मोहित चौहान को आरोपित बनाया है।

    अब जांच का नाटक

    हादसों के बाद पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी ने सभी दुर्गा पंडालों के संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी संभागों में जांच अभियान चलाया गया है।

    बड़ा सवाल : कनेक्शन लेने का नियम तो जिम्मेदार चुप क्यों

    गुरुवार को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी सड़कों पर नजर आए। बड़ा सवाल यह है कि जब अस्थाई कनेक्शन लेकर पंडाल या अन्य सजावट करने का नियम है तो अब तक मात्र 125 ने ही राशि क्यों जमा कराई।

    ये बना हादसे का कारण

    • लाइट के लिए सीधा कनेक्शन खंभे से लिया गया था।

    • वायरिंग भी कटी हुई थीl

    • कटी वायरिंग पर पन्नी लगी थी इसी बीच करंट पाइप में आया।

    • बच्चों ने पकड़ा पाइप तो चपेट में आए।

    बिजली कंपनी की सलाह : सुरक्षित रहें, सतर्क रहें

    • लाइन के नजदीक असुरक्षित दूरी पर पंडाल न लगाएं।

    • बगैर जोड़ लगे तारों का प्रयोग करें।

    • आपात स्थिति में तारों को टेप लगाकर हरहाल में सुरक्षित करें।

    • तारों को जमीन पर न रखते हुए ऊंचाई 13 फीट न्यूनतम रखें और सभी फेज पर लोड समान रखें।

    चोरी की बिजली का कनेक्शन लिया था

    मामले में लाइट डेकोरेटर की लापरवाही सामने आई है। उसने चोरी से कनेक्शन लिया व नियमों का पालन नहीं किया। पीड़ित परिवार को दो-दो लाख मुआवजा भी रेडक्रास से दिया है। जांच एक-दो दिन में पूरी हो जाएगी। अनुराग सिंह, एसडीएम, जांच समिति प्रमुख डेकोरेटर ने चोरी से बिजली का कनेक्शन लिया था। दुर्गा उत्सव समिति ने पंडाल के लिए एक टीसी कनेक्शन लिया। दो कनेक्शन सीधे जोड़े गए थे। हादसा भी वहीं हुआ था। - संजय अरोरा, अधीक्षण यंत्री शहर संभाग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.