नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में बार-बार होने वाली अनावश्यक कटौती और तकनीकी व्यवधान से उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए बिजली विभाग ने महत्वपूर्ण सुधार कार्य शुरू किया है। शहर संभाग विजयनगर के अंतर्गत 132 केवी अति उच्च दाब उपकेंद्र रिमझा के सामने स्थापित सिक्स पोल स्ट्रक्चर से गुजरने वाले छह फीडरों को अलग-अलग करने का काम शुरू किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद किसी एक फीडर में खराबी आने या मरम्मत कार्य के दौरान शेष पांच फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा लाभ विजयनगर शहर संभाग के अलावा ग्रामीण और उत्तर संभाग के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा।

दरअसल, अभी छह फीडर एक ही सिक्स पोल स्ट्रक्चर से होकर गुजरते हैं। इस कारण किसी एक फीडर में फॉल्ट आने या उस पर सुधार कार्य करने के दौरान सुरक्षा कारणों से सभी छह फीडरों की बिजली बंद करनी पड़ती है।