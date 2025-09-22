मेरी खबरें
    नाम बदलकर कैफे में करने लगा नौकरी, संचालक की बड़ी बेटी से लिए 2 लाख रुपये, छोटी को भगाने से पहले पकड़ा गया

    जबलपुर के खमरिया में एक युवक ने नाम-धर्म छिपाकर कैफे में नौकरी की। इस दौरान कैफे संचालक की बड़ी बेटी से 2 लाख रुपये ले लिए। बाद में छोटी बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। दोस्त को लेकर उसे भगाने के लिए घर पहुंचा तो परिजनों ने पकड़कर उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 01:38:22 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 01:42:10 PM (IST)
    HighLights

    1. वाशिद मंसूरी ने राहुल सिंह नाम बताकर अपनी पहचान छिपाई थी।
    2. बड़ी बेटी से रुपये लिए, छोटी को शादी का झांसा दिया।
    3. खमरिया पुलिस ने आरोपी और साथी को हिरासत में लिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खमरिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाम और धर्म छिपाकर करीब एक साल तक कैफे में नौकरी की। इसी दौरान कैफे संचालक की दोनों बेटियों से दोस्ती कर पहले 2 लाख रुपए ठगे और बाद में छोटी बेटी को शादी के जाल में फंसा लिया। रविवार को जब वह युवती को भगाने की योजना बनाकर अपने साथियों के साथ पहुंचा, तो स्वजन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर गले में माला पहनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

    करीब एक साल पहले खमरिया कैफे में एक युवक ने खुद को राहुल सिंह बताते हुए नौकरी मांगा। मेहनती स्वभाव और सरल व्यवहार दिखाने पर कैफे संचालक ने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ समय बाद पता चला कि युवक का नाम वाशिद मंसूरी है और उसने कैफे में काम पाने के लिए अपनी पहचान छिपाई थी।

    दो लाख रुपये उधार ले लिए

    कैफे में काम करते हुए वाशिद ने सबसे पहले संचालक की बड़ी बेटी (20) से दोस्ती की। धीरे-धीरे उसने युवती से करीब दो लाख रुपए उधार ले लिए। फिर वापस करने में टालमटोल करने लगा। इस बीच युवती ने कैफे आना बंद कर दिया। उसकी छोटी बहन (18) कैफे आने लगी। तो वसीद ने उसको को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसको शादी का झांसा दिया, अपनी बातों के जाल में फंसा कर वह युवती(18) को रविवार को भगाने की फिराक में था।

    आप ने दोस्त के साथ युवती को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। वह भागने की तैयारी कर रहे थे तभी स्वजन और आसपास के लोगों ने उन्हें घेर लिया। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची खमरिया पुलिस ने आरोपित वासित मंसूरी और उसके एक साथी को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है जांच जा रही है।

