    Jabalpur News: 6 हजार रुपए की रिश्‍वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी

    आरोपित पटवारी प्रवीण कुमार मूलत: सिहोरा के तहसील के जुनवानी कला के ग्राम खिरवा बरगवां का निवासी है। उसके पास अभी मझौली तहसील के ग्राम दर्शन गुरजि के पटवारी हल्का नंबर 65 और 66 का प्रभार था। आरोपित पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 06:07:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 06:11:28 PM (IST)
    रिश्‍वतखोर पटवारी।

    1. रिश्वत लेते पकड़ाया गया पटवारी।
    2. लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई।
    3. निजी कार्यालय से किया गिरफ्तार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। लोकायुक्त संगठन ने एक पटवारी काे छह हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित पटवारी प्रवीण कुमार पटेल (30) मझौली तहसील में पदस्थ था। उसे बुधवार को सिहोरा में उसके निजी कार्यालय से पकड़ा गया।

    जहां पर उसने भू राजस्व संबंधी कार्य को करने के बदले में एक व्यक्ति को रिश्वत की नकद राशि देने के लिए बुलाया था। आरोपित पटवारी प्रवीण कुमार मूलत: सिहोरा के तहसील के जुनवानी कला के ग्राम खिरवा बरगवां का निवासी है।

    उसके पास अभी मझौली तहसील के ग्राम दर्शन गुरजि के पटवारी हल्का नंबर 65 और 66 का प्रभार था। आरोपित पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

    मझौली के ग्राम दर्शनी निवासी बिशाली पटेल की पैत्रिक भूमि के बंटवारे के लिए तहसीलदार ने आदेश दिया था। उसके बावजूद बंटवारे के आदेश को कम्प्यूटर औ

    जिसकी ​शिकायत बिशाली ने लोकायुक्त से की। लोकायुक्त ने आवेदक और पटवारी के फोन ट्रैप किया। उसके बाद आरोपित पटवारी के बताए पते सिहोरा में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह के पीछे बिजली कार्यालय के पास एक मकान में पहुंचा।

    जहां, पर पटवारी प्रवीण पटेल ने जैसे ही रिश्वत के छह हजार रुपये लिए, बाहर पहले से खड़ी लोकायुक्त जवानों ने उसे पकड़ लिया।

