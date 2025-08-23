मेरी खबरें
    जबलपुर में बने एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया

    MP Longest Flyover Inauguration: जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं की भी सौगात दी।

    जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण कार्यक्रम।

    HighLights

    1. जबलपुर में बने फ्लाईओवर से 7 किमी की दूरी सात मिनट में होगी तय।
    2. 2000 करोड़ से ज्यादा लागत वाली सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास।
    3. रिंग रोड के पांचवें हिस्से का शिलान्यास, 607 करोड़ की लागत से होगा निर्माण।

    जबलपुर। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। महानद्दा में आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर सांसद सहित मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे। यह फ्लाईओवर 1150 करोड़ की लागत से बना है।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जबलपुर और भोपाल के बीच एक नया हाईवे बनेगा 1500 करोड रुपए बजट का प्रस्ताव डीपीआर पर काम जारी करीब 235 किलोमीटर लंबा होगा। उन्होंने जबलपुर में दो रोपवे को भी मंजूरी दी।

    बांधवगढ़ के लिए सीधी रोड की मांग

    कार्यक्रम में मंच से जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने बांधवगढ़ के लिए जबलपुर से एक सीधी रोड का प्रस्ताव नितिन गडकरी के सामने रखा। लोकार्पण कार्यक्रम उपरांत केंद्रीय मंत्री दो हजार करोड़ से ज्यादा लागत वाली सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।

    इसमें 605 करोड़ का रिंग रोड का पाचवां हिस्सा शामिल है। वहीं 230 करोड़ की लागत से रीवा-लखनादौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास और ओवरब्रिज निर्माण का कार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रीवा से लखनादौन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर हादसों को रोकने के लिए अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण करवा रहा है।

    607 करोड़ से रिंग रोड का पांचवां हिस्सा भी बनेगा

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फ्लाईओवर के लोकार्पण के दौरान ही अमझर बरेला रोड फोर लेन रिंग रोड निर्माण के पांचवें हिस्से का भी शिलान्यास किया। इसकी लागत 607 करोड़ रुपये है। रिंग रोड के 114 किलोमीटर के हिस्से में यह पांचवां और अंतिम हिस्सा 18 किलोमीटर है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। इससे अलावा चार हिस्से में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

    फ्लाईओवर से इन क्षेत्रों की दूरी हुई कम

    • लेग-1 : दमोहनाका से दमोह रोड वाले लेग से विजय नगर, यादव कालोनी, एसबीआइ चौक, संजीवनी नगर, पाटन बायपास, दमोह रोड, कटंगी, आरटीओ, आईटीआई, आईएसबीटी, माढ़ोताल की तरफ पहुंच सकते हैं।

    • लेग-2 : दमोहनाका से खजरी बायपास, मझौली बिरसामुंडा चौक, आधारताल, कृषि विश्वविद्यालय पनागर, कटनी रोड, महाराजपुर, आंबेडकर चौक रेलवे स्टेशन।

    • लेग-3 : रानीताल से गढ़ा, मदन महल रेलवे स्टेशन, संजीवनी नगर, मेडिकल कालेज, कछपुरा ब्रिज, गुलौआ चौक, विजय नगर, आईएसबीटी।

    • लेग-4 : मालवीय चौक, सिविक सेंटर, मालवीय चौक, बड़ा फुहारा, गोलबाजार, जबलपुर स्टेशन हाई कोर्ट, राइट टाउन स्टेडियम, शास्त्री ब्रिज।

    • लेग-5 : मदन महल स्टेशन से शास्त्री ब्रिज नेपियर टाउन, मदन महल थाना, होमसाइंस कॉलेज, मानकुंवर बाई कॉलेज, एमएलबी स्कूल, भंवरताल पार्क।

    • लेग-6 : स्नेह नगर लिंक रोड, गुलौआ चौक पंडा की मढ़िया, गढ़ा, यादव कॉलोनी, मेहता पेट्रोल पंप, विजयनगर।

    • लेग-7 : गोरखपुर, सिविक सेंटर, शास्त्री ब्रिज मालवीय चौक, रसलचौक, सदर, सिविल लाइन गौरीघाट, कटंगा चौराहा।

    • लेग-8 : मेडिकल कॉलेज, तिलवारा घाट, भोपाल, नागपुर, धनवंतरि नगर, अंधमूक बायपास त्रिपुरी चौक, भेड़ाघाट, शक्ति नगर, बाजना मठ।

