जबलपुर में एक्सपायर इंजेक्शन से युवक की मौत, बिना डिग्री कर रहा था इलाज; अस्पताल सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र के बेलखाड़ू स्थित अश्वनी अस्पताल में गलत इलाज और एक्सपायरी दवा देने से 18 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने इलाज करने वाले सतीश साहू (28) के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया है।

पेट में दर्द होने पर स्वजन अस्पताल पहुंचे थे प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी के पास चिकित्सा संबंधी कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। पुरानी बेलखाड़ू निवासी शेखर चौधरी को दो अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे पेट में दर्द होने पर स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां सतीश साहू ने उसके हाथ और कमर में कुल नौ इंजेक्शन लगाए एवं दवाइयां दीं।