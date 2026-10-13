युवक की मौत के बाद जबलपुर का सील अश्वनी हॉस्पिटल खुला, जांच में मिलीं एक्सपायरी दवाइयां

झगरा कोयला भट्टा मोहल्ला निवासी शेखर चौधरी की 3 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे अश्वनी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था। इसके बाद थाना व चौकी पुलिस, तहसीलदार तथा स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में अस्पताल को सील कर दिया गया था।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बेलखाड़ू में कटंगी रोड पर मॉल बाबा मंदिर खैरी के सामने स्थित अश्वनी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

मंगलवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। औषधि निरीक्षक प्रवीण पटेल, बीएमओ पनागर श्रीपति मिश्रा, मेडिकल ऑफिसर डॉ. पीयूष द्विवेदी, शासकीय फार्मासिस्ट पंकज दहाड़े, बेलखाड़ू चौकी प्रभारी एसआई अमित मिश्रा, मृतक के परिजन और अस्पताल संचालिका की मां की मौजूदगी में अस्पताल की सील खोली गई।

अस्पताल में कई तरह की दवाइयां मिलीं

औषधि निरीक्षक प्रवीण पटेल के अनुसार जांच के दौरान अस्पताल में कई तरह की दवाइयां मिलीं। इनमें कुछ एक्सपायर दवाइयां भी थीं। उनके मुताबिक दवाइयां बिना औषधि अनुज्ञप्ति (ड्रग लाइसेंस) के अस्पताल में रखी गई थीं। टीम ने दवाइयों को जब्त कर पंचनामा तैयार किया और उन्हें कार्टून बॉक्स में सुरक्षित रखा।

जांच के बाद अस्पताल फिर सील

कार्रवाई पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संबंधित लोगों की मौजूदगी में अश्वनी हॉस्पिटल को दोबारा सील कर दिया। जब्त दवाइयों के संबंध में आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संचालिका जांच के दौरान नहीं पहुंचीं

कार्रवाई के दौरान अस्पताल संचालिका डॉ. सरिता साहू मौके पर मौजूद नहीं थीं। पुलिस चौकी प्रभारी, औषधि निरीक्षक सहित अन्य लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए कई बार फोन किए जाने और संदेश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बावजूद वह जांच टीम के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकीं। उनकी मां कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहीं।