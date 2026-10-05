जबलपुर के कैथरा और सिहोदा फाटक बंद रहेगा, इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर मंडल के अंतर्गत रेलपथ अनुरक्षण कार्य के चलते कैथरा और सिहोदा गांव के पास स्थित समपार फाटकों पर सड़क यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूर्णत: बंद

विक्रमपुर-भिटौनी रेलखंड के समपार क्रमांक 301 SPL (कैथरा फाटक), किमी 959/13-959/15 पर रेलपथ अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसके चलते बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इस फाटक से सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।

गेट क्रमांक 300 (टेड़ी चौकी) वैकल्पिक मार्ग

इस दौरान भारी और हल्के वाहनों के आवागमन के लिए रोड ट्रैफिक गेट क्रमांक 299 (बिलपठार) और गेट क्रमांक 300 (टेड़ी चौकी) को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

फाटक से सड़क यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

इसी तरह समपार क्रमांक 309, किमी 973/18-16 (सिहोदा गांव) पर अप और डाउन ट्रैक के आवश्यक अनुरक्षण कार्य (ओवरहॉलिंग) के कारण लंबी अवधि तक यातायात बंद रहेगा। बुधवार सुबह 8 बजे से 12 अक्टूबर 2026 रात 8 बजे तक इस फाटक से सड़क यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।