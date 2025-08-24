मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Pitru Paksha Special Train: सागर और कटनी होकर चलेगी कोटा-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन

    Gaya Special Train: पश्चिम मध्य रेल ने पितृपक्ष के अवसर पर कोटा से गया के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सागर, दमोह, कटनी, मैहर और सतना होकर गुजरेगी। ट्रेन का संचालन 6 सितंबर से 21 सितंबर के बीच प्रत्येक शनिवार को होगा, जबकि वापसी में प्रत्येक रविवार को चलेगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 02:15:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 02:17:05 PM (IST)
    Pitru Paksha Special Train: सागर और कटनी होकर चलेगी कोटा-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन
    पितृपक्ष के लिए गया तक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ट्रेन संख्या 09817 सोगरिया-गया स्पेशल प्रत्येक शनिवार को चलेगी।
    2. ट्रेन संख्या 09818 गया-सोगरिया प्रत्येक रविवार को संचालित होगी।
    3. स्पेशल ट्रेन के लिए सीटों का रिजर्वेशन अभी से शुरू हो गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पितृपक्ष के अवसर पर गया जाने वाले यात्रियों के लिए पश्चिम मध्य रेल ने कोटा से गया के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सागर, दमोह, कटनी, मैहर और सतना होकर गुजरेगी। ट्रेन संख्या 09817 सोगरिया-गया स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 6 सितंबर से 21 सितंबर के बीच चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 09818 गया-सोगरिया प्रत्येक रविवार को संचालित होगी।

    सोगरिया से ट्रेन रात 11:10 बजे प्रस्थान कर, अगले दिन सुबह 5:35 बजे सागर, 6:45 बजे दमोह, 8:10 बजे कटनी, 9:40 बजे मैहर, 11:00 बजे सतना और रात 11:45 बजे गया पहुंचेगी। वापसी में, गया से ट्रेन मध्यरात्रि 1:15 बजे चलेगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। सीटों का आरक्षण प्रारंभ हो चुका है।

    सुबह की जगह दोपहर में पहुंची दयोदय एक्सप्रेस

    राजस्थान में वर्षा से सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन में जलभराव से दयोदय एक्सप्रेस प्रभावित हुई। रेल यातायात बाधित होने के कारण अजमेर-जबलपुर दयोदय ट्रेन शनिवार को पांच घंटे विलंब से शहर पहुंची। दयोदय एक्सप्रेस के जबलपुर पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8.45 बजे है।

    शनिवार को सुबह की जगह ट्रेन दोपहर में लगभग दो बजे पहुंची। निरंतर वर्षा से कोटा रेल मंडल के अंतर्गत रेल परचालित प्रभावित से शनिवार को अजमेर से जबलपुर के लिए रवाना होने वाली ट्रेन का मार्ग अचानक परिवर्तित करना पड़ा। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग की जगह चांदेरिया होकर कोटा के रास्ते जबलपुर तक आएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.