बिना कोई अपराध के 900 दिन जेल में रही महिला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वानी की एकलपीठ ने बिना अपराध के 900 दिन तक जेल में रही महिला को दोषमुक्त कर दिया। अपीलार्थी भोपाल निवासी रेखा बाई यादव उर्फ कौशल्या बाई की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा भूखंड की फर्जी रजिस्ट्री के प्रकरण में सह अभियुक्त को तो दोषमुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी महिला को ठोस साक्ष्यों के अभाव के बावजूद सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी।

पुलिस द्वारा प्रकरण कायम किए जाने के बाद जमानत अर्जी निरस्त होने के कारण महिला 900 दिन तक जेल भुगत चुकी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण कायम कर लिया था। अपीलकर्ता महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने किसी और महिला के स्थान पर खड़े होकर भूखंड की रजिस्ट्री में अंगूठा लगा दिया।