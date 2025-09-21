मेरी खबरें
    बिना कोई अपराध के 900 दिन जेल में रही महिला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल की रेखा बाई यादव को दोषमुक्त किया, जो 900 दिनों तक बिना अपराध जेल में रहीं। उन पर भूखंड की फर्जी रजिस्ट्री के आरोप थे, लेकिन सबूत नहीं मिले। अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने उनका पक्ष रखा। अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे।

    By Surendra Dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:39:13 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:43:03 AM (IST)
    बिना कोई अपराध के 900 दिन जेल में रही महिला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त
    महिला पर दूसरी महिला की जगह लेकर जमीन बेचने का आरोप लगा था। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. महिला को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
    2. वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे।
    3. अंगूठे का मिलान कराने पर उसका अगूंठा नहीं पाया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वानी की एकलपीठ ने बिना अपराध के 900 दिन तक जेल में रही महिला को दोषमुक्त कर दिया। अपीलार्थी भोपाल निवासी रेखा बाई यादव उर्फ कौशल्या बाई की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा भूखंड की फर्जी रजिस्ट्री के प्रकरण में सह अभियुक्त को तो दोषमुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी महिला को ठोस साक्ष्यों के अभाव के बावजूद सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी।

    पुलिस द्वारा प्रकरण कायम किए जाने के बाद जमानत अर्जी निरस्त होने के कारण महिला 900 दिन तक जेल भुगत चुकी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण कायम कर लिया था। अपीलकर्ता महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने किसी और महिला के स्थान पर खड़े होकर भूखंड की रजिस्ट्री में अंगूठा लगा दिया।

    मिलान कराने पर अंगूठा नहीं मिला

    हकीकत यह है कि अंगूठे का मिलान कराने पर उसका अगूंठा नहीं पाया गया। वह उस दिन रजिस्ट्री के समय मौजूद तक नहीं थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रकरण के विवेचना अधिकारी तक ने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश करते समय स्पष्ट किया था कि महिला के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुट पाए हैं।

