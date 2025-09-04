नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) के आदेश के विरुद्ध आर्डनेंस फैक्टरी जबलपुर की ओर से दायर की गईं 30 याचिकाएं आधारहीन पाकर निरस्त कर दीं। कोर्ट ने आधारहीन याचिकाएं दायर करने के रवैये को आड़े हाथों लेकर केंद्र सरकार पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हाई कोर्ट के ताजा आदेश से आयुध निर्माणियों में कार्यरत कर्मियों को राहत मिली है। दरअसल, छठे वेतनमान में प्रविधान किया गया था कि कर्मचारियों के ओवरटाइम की गणना में हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एवं स्माल फैमिली अलाउंस की गणना भी की जाए, लेकिन, 2006 से छठे वेतनमान के लागू होने के बाद ओवर टाइम की गणना में इन अलाउंस को आयुध निर्माणियों ने शामिल नहीं किया था।