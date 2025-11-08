मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किए 16 जजों के तबादले, फैमिली कोर्ट और एससीएसटी की विशेष अदालतों में दी नई जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के 16 जजों के तबादले किए हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों की फैमिली कोर्ट्स में प्रधान या अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश और एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालतों में विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तबादले के आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह द्वारा जारी किए गए।