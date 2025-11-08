मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किए 16 जजों के तबादले, फैमिली कोर्ट और एससीएसटी की विशेष अदालतों में दी नई जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के 16 जजों के तबादले किए हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों की फैमिली कोर्ट्स में प्रधान या अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश और एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालतों में विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तबादले के आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह द्वारा जारी किए गए।
Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 05:50:21 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 05:50:21 AM (IST)
ध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किए 16 जजों के तबादले
HighLights
- हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के 16 जजों के तबादले किए हैं
- विभिन्न जिलों में अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त किया गया है
- आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह जारी किया
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के 16 जजों के तबादले किए हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों की फैमिली कोर्ट्स में प्रधान या अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश और एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालतों में विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तबादले के आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह द्वारा जारी किए गए।
स्थानांतरित किए गए जजों की सूची इस प्रकार है-
- इंदौर के एडीजे विशाल कुमार मिश्रा को राजगढ़ फैमिली कोर्ट,
- टीकमगढ़ में एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता को फैमिली कोर्ट ग्वालियर,
- एडीजे विपिन कुमार लवानिया को लवकुशनगर (छतरपुर) से फैमिली कोर्ट नरसिंहपुर,
- एडीजे तनवीर अहमद खान को हरदा से फैमिली कोर्ट बुरहानपुर,
- एडीजे अनुराग द्विवेदी को बासौदा (जिला विदिशा) से झाबुआ फैमिली कोर्ट,
- एडीजे शशि भूषण शर्मा को जबलपुर से शहडोल,
- एडीजे संजय गोयल को सीहोर से फैमिली कोर्ट श्योपुर,
- एडीजे राकेश कुमार गोयल को भानपुरा (मंदसौर) से फैमिली कोर्ट उज्जैन
- और एडीजे सुरेश कुमार चौबे को सोहागपुर (नर्मदापुरम) से इंदौर फैमिली कोर्ट भेजा गया है।
इसके अलावा
- एडीजे अशरफ अली (रीवा) को टीकमगढ़,
- एडीजे उत्सव चतुर्वेदी (दतिया) को खंडवा,
- एडीजे अनुज कुमार मित्तल (ग्वालियर) को कटनी,
- एडीजे अखिलेश कुमार धाकड़ (आगर मालवा) को दतिया,
- एडीजे शशि सिंह (नर्मदापुरम) को रायसेन,
- एडीजे दीपाली शर्मा (शिवपुरी) को शहडोल,
- एडीजे प्रदीप कुमार जाट (शाजापुर) को पन्ना
- और एडीजे मनोज कुमार तिवारी (भिंड) को मंदसौर जिला अदालत में एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इसे भी पढ़ें- Gwalior: नगर निगम की मदद से 54 लाख का विज्ञापन घोटाला, एजेंसी संचालक सहित आठ पर FIR