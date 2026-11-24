नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ड्यूटी पर दोबारा ज्वाइनिंग कराने के एवज में आठ हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने दमोह प्रधान डाकघर में पदस्थ उप मंडलीय डाक निरीक्षक विनय शंकर अग्रवाल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित ने जबेरा डाकघर में पदस्थ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हितेश से 10 हजार रुपये की मांग की थी। बाद में सौदा आठ हजार रुपये में तय हुआ।

निलंबन के बाद री-ज्वाइनिंग के लिए मांगे थे 10 हजार रुपये हितेश आठ से 22 अप्रैल तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था, जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उसने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए प्रयास शुरू किए। इस सिलसिले में 13 नवंबर को उसकी मुलाकात उप मंडलीय डाक निरीक्षक विनय अग्रवाल से हुई। अग्रवाल ने री-ज्वाइनिंग कराने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद आठ हजार रुपये देना तय हुआ। हितेश ने इसकी शिकायत सीबीआई से की।