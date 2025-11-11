मेरी खबरें
    MP हाईकोर्ट की शरण में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक, मानहानि केस में गिरफ्तारी वारंट को दी चुनौती

    अभिषेक बनर्जी ने उस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। एक मई, 2021 से इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है, लेकिन बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी अब तक किसी भी पेशी में हाजिर नहीं हुए।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 05:30:43 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 05:42:37 PM (IST)
    MP हाईकोर्ट की शरण में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक, मानहानि केस में गिरफ्तारी वारंट को दी चुनौती
    मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट।

    HighLights

    1. इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का केस दर्ज कराया था।
    2. एक मई, 2021 से प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है।
    3. लेकिन बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी अब तक किसी भी पेशी में हाजिर नहीं हुए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है।

    अभिषेक बनर्जी ने उस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

    एक मई, 2021 से इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है, लेकिन बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी अब तक किसी भी पेशी में हाजिर नहीं हुए।

    इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 11 अगस्त और 26 अगस्त 2025 की तारीखों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

    अभिषेक बनर्जी ने इस गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया


