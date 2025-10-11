जबलपुर में दीपावली डेकोरेशन के सामान से भरी तीन मंजिला दुकान और गोदाम जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शनिवार को तड़के शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र गलगला मुकादमगंज में आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। यहां एक तीन मंजिला दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। दुकान और गोदाम में दीपावली के लिए सजावटी समान भरा था, जो आग में जलकर खाक हो गया। नगर निगम के सात दमकल वाहनों ने करीब 25 ट्रिप लगाकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि आग तड़के लगी उस वक्त बाजार खाली था।

ग्राउंड फ्लोर से लगी आग ऊपर तक पहुंच गई आग इतनी भीषण थी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगी आग देखते ही देखते ऊपर तीन मंजिल तक पहुंच गई। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा माल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दुकान परमल तेलनी की बताई जा रही है।