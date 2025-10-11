मेरी खबरें
    जबलपुर में दीपावली डेकोरेशन के सामान से भरी तीन मंजिला दुकान और गोदाम जलकर खाक

    जबलपुर के गलगला मुकादम गंज में तीन मंजिला दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। दीपावली के लिए रखा सजावटी सामान जलकर खाक हो गया। नगर निगम के सात दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही घटना तड़के हुई, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    By Sunil dahiya
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 12:54:12 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 12:55:30 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शनिवार को तड़के शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र गलगला मुकादमगंज में आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। यहां एक तीन मंजिला दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। दुकान और गोदाम में दीपावली के लिए सजावटी समान भरा था, जो आग में जलकर खाक हो गया। नगर निगम के सात दमकल वाहनों ने करीब 25 ट्रिप लगाकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि आग तड़के लगी उस वक्त बाजार खाली था।

    ग्राउंड फ्लोर से लगी आग ऊपर तक पहुंच गई

    आग इतनी भीषण थी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगी आग देखते ही देखते ऊपर तीन मंजिल तक पहुंच गई। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा माल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दुकान परमल तेलनी की बताई जा रही है।


    तोड़ा दुकान का शटर

    दमकल विभाग सहायक अधीक्षक राजेंद्र पटेल के मुताबिक सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले जेसीबी से शटर तोड़ा गया, फिर अंदर से आग बुझाना शुरू किया गया। आग बुझाने के लिए सात से अधिक फायर गाड़‍िय़ां लगाई गईं।

    समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास की दुकानें और आवासीय मकान भी इसकी चपेट में आ सकते थे। फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई है, लेकिन धुआं निकलने के कारण राहत कार्य जारी है। पुलिस और फायर टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

