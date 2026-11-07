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जबलपुर में ठंड का असर: सर्द सीजन में पहली बार 13 डिग्री पर आया पारा, 10 नवंबर से बढ़ेगी ठंडक

पहाड़ों में बर्फबारी के प्रभाव से पहाड़ों से आने वाली उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 08:54:05 AM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 08:54:05 AM (IST)
जबलपुर में ठंड का असर: सर्द सीजन में पहली बार 13 डिग्री पर आया पारा, 10 नवंबर से बढ़ेगी ठंडक
उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा। नईदुनिया

HighLights

  1. पहाड़ाें में सक्रिय हो रह पश्चिमी विक्षोभ
  2. दिन में हल्की गर्माहट, रात में ठंड बढ़ी
  3. एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। दिन में हल्की गर्माहट के बीच रात में ठंड का असर बढ़ रहा है। 10 नवंबर के बाद ठंड का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जाे हिमालयीन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

पहाड़ों से आने वाली उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी

पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। इसके प्रभाव से पहाड़ों से आने वाली उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सिस दर्ज किया गया। जो सर्द सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है।


मौसम का पूर्वानुमान- मौसम शुष्क रहेगा

सूर्योदय- 6:19

सूर्यास्त- 5: 29

तापमान

अधिकतम -30.2

न्यूनतम - 13.5

आर्दता-71

-60

-बाक्स -- -- -- -- -

मौसम का पूर्वानुमान- मौसम शुष्क रहेगा

जबलपुर

दिनांक- अधिकतम - न्यूनतम

07 नवंबर - 29.0 - 16.0

08 नवंबर - 28.0 - 15.0

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कटनी

07 नवंबर - 31.0 - 17.0

08 नवंबर - 31.0 - 17.0

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मंडला

07 नवंबर - 32.0 - 13.0

08 नवंबर - 32.0 - 13.0

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