जबलपुर में ठंड का असर: सर्द सीजन में पहली बार 13 डिग्री पर आया पारा, 10 नवंबर से बढ़ेगी ठंडक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। दिन में हल्की गर्माहट के बीच रात में ठंड का असर बढ़ रहा है। 10 नवंबर के बाद ठंड का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जाे हिमालयीन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

पहाड़ों से आने वाली उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। इसके प्रभाव से पहाड़ों से आने वाली उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सिस दर्ज किया गया। जो सर्द सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है।